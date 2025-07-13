В Запорожье вспыхнула многоэтажка: пострадали 10 человек, среди них — дети
В субботу днем, 12 июля, в одном из районов Запорожья произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате возгорания пострадали 10 местных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.
Оказалось, что возгорание возникло около 15.30 в квартире на втором этаже.
"В результате пожара пострадали десять жителей дома, среди которых трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Полицейские помогали спасателям в эвакуации жителей из горящего подъезда.
В настоящее время идет расследование. Правоохранители устанавливают причину пожара.
Напомним, недавно на Хмельнитчине молния попала в Дом молитвы. Пожар уничтожил здание.
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