В Запорожье вспыхнула многоэтажка: пострадали 10 человек, среди них — дети

фото: Нацполиция

В субботу днем, 12 июля, в одном из районов Запорожья произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате возгорания пострадали 10 местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что возгорание возникло около 15.30 в квартире на втором этаже.

"В результате пожара пострадали десять жителей дома, среди которых трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Полицейские помогали спасателям в эвакуации жителей из горящего подъезда.

В настоящее время идет расследование. Правоохранители устанавливают причину пожара.