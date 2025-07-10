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10 липня 2025, 04:35

На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю

10 липня 2025, 04:35
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фото: ДСНС України у Хмельницькій області
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Пожежа сталася пізно ввечері 8 липня на вулиці Пісочній у місті Шепетівка. Культова споруда згоріла

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Попередньо, займання виникло близько 22:00 через влучання блискавки. Вогонь поширився на площі близько 250 квадратних метрів. Внаслідок пожежі дах будівлі обвалився. Займання вдалося ліквідувати після півночі.

"На щастя, обійшлося без жертв і травмувань", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у селі Висоцьк, що на Рівненщині, згоріла старовинна деревʼяна церква, збудована ще в 1877 році.

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