На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Пожежа сталася пізно ввечері 8 липня на вулиці Пісочній у місті Шепетівка. Культова споруда згоріла

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Попередньо, займання виникло близько 22:00 через влучання блискавки. Вогонь поширився на площі близько 250 квадратних метрів. Внаслідок пожежі дах будівлі обвалився. Займання вдалося ліквідувати після півночі.

"На щастя, обійшлося без жертв і травмувань", — йдеться в повідомленні.