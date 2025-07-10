На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю
Пожежа сталася пізно ввечері 8 липня на вулиці Пісочній у місті Шепетівка. Культова споруда згоріла
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Попередньо, займання виникло близько 22:00 через влучання блискавки. Вогонь поширився на площі близько 250 квадратних метрів. Внаслідок пожежі дах будівлі обвалився. Займання вдалося ліквідувати після півночі.
"На щастя, обійшлося без жертв і травмувань", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у селі Висоцьк, що на Рівненщині, згоріла старовинна деревʼяна церква, збудована ще в 1877 році.
На Київщині загорівся будинок: є загиблийВсі новини »
08 липня 2025, 19:44На Одещині в пожежі загинула жінка
08 липня 2025, 17:45На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згоріла жінка
08 липня 2025, 05:40
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Рівненщині в колодязі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка
10 липня 2025, 03:35На Дніпропетровщині застілля обернулось смертю та трагедією
10 липня 2025, 03:00На Львівщині зіткнулися Renault та Lanos: постраждали 4 людини, серед них — дитина
10 липня 2025, 02:40"Моя кохана": футболіст Динамо підтвердив свої стосунки з Дашею Квітковою
10 липня 2025, 02:20У Запоріжжі з'явилась перша школа з "енергетичною незалежністю"
10 липня 2025, 01:50На кар'єрі під Житомиром на очах у друга втопився молодий чоловік
10 липня 2025, 01:35У Хмельницькому сталася пожежа в ресторані
10 липня 2025, 00:25Повернення легендарного дуету: Надя Дорофєєва та Позитив розкрили таємницю
09 липня 2025, 23:55У Харкові судили чоловіка, який влаштував стрілянину з постраждалими
09 липня 2025, 23:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці