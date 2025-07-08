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У Харкові за вбивство колеги судили військового. Це сталось під час конфлікту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові суд визнав військового винним у вбивстві колеги. Це сталось під час конфлікту в стані необхідної самооборони на території тимчасової дислокації військової частини.

Між двома чоловіками були неприязні стосунки. У той момент вони обидва були в стані алкогольного сп'яніння, і почали сваритися. Під час конфлікту один із солдатів, побоюючись за своє життя, застосував зброю у відповідь на загрозу з боку колеги.

На суді чоловік розкаявся. Суд врахував, що раніше в нього не було проблем із законом, а під час служби він отримав поранення на фронті. В результаті йому призначили два роки позбавлення волі, але звільнили від реального ув’язнення з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили військового, який на пляжі через сварку з перехожим. На щастя, ніхто не постраждав. На суді чоловік визнав провину та розкаявся.