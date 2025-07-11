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11 июля 2025, 05:05

Застрелил коллегу и инсценировал самоубийство: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя

11 июля 2025, 05:05
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, застрелившего своего коллегу, а затем пытавшегося выдать убийство за самоубийство

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направили в суд.

По данным дела, оба мужчины служили в одном из правоохранительных органов и вместе арендовали квартиру в Запорожье. Известно, что 16 февраля между ними произошел конфликт, один из правоохранителей застрелил коллегу из табельного огнестрельного оружия.

После убийства фигурант сделал все возможное, чтобы скрыть преступление. Он взял телефон жертвы, перемещался по городу, создавая впечатление, что коллега уехал из дома. Вернувшись, злоумышленник тщательно убрал квартиру и уничтожил следы, используя навыки, полученные во время службы. Тело он пытался скрыть, завернув в ковер, но впоследствии изменил план и решил инсценировать самоубийство.

"Собранные доказательства, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали его. Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей. Мужчину уволили из правоохранительного органа. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове за убийство коллеги судили военного. Ему назначили два года лишения свободы, но освободили от реального заключения с испытательным сроком на один год.

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