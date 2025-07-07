РФ атакувала Запорізьку область авіацією та сотнями дронів: поранені цивільні
Вчора російські війська завдали 538 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Пологівському та Василівському районах. Надійшло 13 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, сільгосптехніки та виробничих приміщень", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 6 липня російські війська здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці.
- 378 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Червону Криницю.
- Два обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське та Малу Токмачку.
- 152 артилерійські удари завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували FPV-дроном комбайн, який працював у полі на Запоріжжі. Поранення дістав 58-річний водій.
Також сьогодні вранці, 7 липня, росіяни вбили 35-річного тракториста поблизу Берислава на Херсонщині.
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