Окупанти навмисно атакують дронами рятувальників: шокуюче відео

ілюстративне фото: ДСНС Херсонщини

Російські військові навмисно наводять дрони на рятувальників і не приховують цього, публікуючи відповідні відео

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", - йдеться в повідомленні.

"Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок масованої повітряної атаки РФ у ніч на 4 липня постраждала одна з пожежно-рятувальних частин Києва. Зокрема вибито вікна, понівечено фасад будівлі.