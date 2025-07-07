Окупанти навмисно атакують дронами рятувальників: шокуюче відео
Російські військові навмисно наводять дрони на рятувальників і не приховують цього, публікуючи відповідні відео
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
"Росія навіть не соромиться - відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність", - йдеться в повідомленні.
"Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок масованої повітряної атаки РФ у ніч на 4 липня постраждала одна з пожежно-рятувальних частин Києва. Зокрема вибито вікна, понівечено фасад будівлі.
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