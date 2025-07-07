Київ атакували дрони: пошкоджено будівлю, авто та комунікації
У ніч на понеділок, 7 липня, внаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників над столицею зафіксовано незначні пошкодження у двох районах
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, в Деснянському районі через падіння уламків ворожого безпілотника були пошкоджені вікна в нежитловій будівлі. Наразі триває уточнення інформації щодо постраждалих та масштабу руйнувань.
У Солом'янському районі зафіксовано пошкодження автомобіля та водопровідної труби. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 7 липня Харків зазнав масованої атаки ворожими дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони, десятки постраждалих, серед них – діти.
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