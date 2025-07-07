07:10  07 липня
У Києві в озері виявили тіло молодої жінки
02:25  07 липня
Теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто
01:20  07 липня
На Запоріжжі росіяни атакували комбайн, який працював у полі
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 07:35

Київ атакували дрони: пошкоджено будівлю, авто та комунікації

07 липня 2025, 07:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на понеділок, 7 липня, внаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників над столицею зафіксовано незначні пошкодження у двох районах

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, в Деснянському районі через падіння уламків ворожого безпілотника були пошкоджені вікна в нежитловій будівлі. Наразі триває уточнення інформації щодо постраждалих та масштабу руйнувань.

У Солом'янському районі зафіксовано пошкодження автомобіля та водопровідної труби. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 7 липня Харків зазнав масованої атаки ворожими дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони, десятки постраждалих, серед них – діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ війна атака Солом'янський район Деснянський район російська армія пошкодження
ЗСУ успішно атакували російський завод, що виготовляє антени для "шахедів" та КАБів
07 липня 2025, 03:00
Вибух у Києві: Кличко повідомив, що сталося
06 липня 2025, 18:15
Удар по Полтаві 3 липня: кількість загиблих зросла до трьох
06 липня 2025, 15:55
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Окупанти навмисно атакують дронами рятувальників: шокуюче відео
07 липня 2025, 07:50
РФ атакувала Запорізьку область авіацією та сотнями дронів: поранені цивільні
07 липня 2025, 07:45
Росіяни вбили молодого тракториста поблизу Берислава
07 липня 2025, 07:30
Удар по багатоповерхівках у Харкові: десятки постраждалих, серед них – діти
07 липня 2025, 07:20
У Києві в озері виявили тіло молодої жінки
07 липня 2025, 07:10
Ігри на залізниці: на Чернігівщині 15-річного юнака вбило струмом, дівчина в реанімації
07 липня 2025, 06:40
ЗСУ отримали безпілотники для лазерної підсвітки цілей
07 липня 2025, 06:10
На Рівненщині військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів
07 липня 2025, 05:40
Трагедія в Харкові: на водосховищі потонула 12-річна дівчинка
07 липня 2025, 05:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »