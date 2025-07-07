РФ атаковала Запорожскую область авиацией и сотнями дронов: ранены гражданские
Вчера российские войска нанесли 538 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Двое мужчин ранены в результате вражеских атак по Пологовскому и Васильевскому районам. Поступило 13 сообщений о разрушении квартир, частных домов, сельхозтехники и производственных помещений", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские войска атаковали FPV-дроном комбайн, работавший в поле на Запорожье. Ранения получил 58-летний водитель.
Также сегодня утром, 7 июля, россияне убили 35-летнего тракториста вблизи Берислава Херсонской области.
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