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01 липня 2025, 16:40

Жительку Бердянська засудили до 12 років за службу в окупаційній поліції

01 липня 2025, 16:40
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фото: ілюстративне
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Жительку Бердянська засудили до 12 років ув'язнення за службу в окупаційній поліції на тимчасово окупованій території

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За інформацією Олександрівського райсуду Запоріжжя, жінка добровільно працювала у незаконних правоохоронних органах, що діяли під контролем окупантів.

Спочатку вона займала посаду "слідчої слідчого відділу Бердянського управління", а пізніше приєдналася до "групи з розслідування економічних злочинів". В її обов'язки входили допити, проведення обшуків, участь у так званих слідчих діях, а також патрулювання міста. Зокрема, вона брала участь у заходах, пов'язаних із організацією псевдореферендуму на тимчасово окупованій території.

Суд виніс вирок жінці заочно – її визнали винною у державній зраді. Крім 12 років позбавлення волі, колаборантка позбавлена права на майно через конфіскацію.

Нагадаємо, монтажник із Дніпра збирав розвіддані для росіян: СБУ затримала зрадника.

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суд поліція Бердянськ окупанти конфіскація державна зрада колаборант
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