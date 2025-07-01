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01 июля 2025, 16:40

Жительницу Бердянска приговорили к 12 годам за службу в оккупационной полиции

01 июля 2025, 16:40
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фото: иллюстративное
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Жительницу Бердянска приговорили к 12 годам заключения за службу в оккупационной полиции на временно оккупированной территории

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

По информации Александровского райсуда Запорожья, женщина добровольно работала в незаконных правоохранительных органах, действовавших под контролем оккупантов.

Сначала она занимала должность "следователя следственного отдела Бердянского управления", а позже присоединилась к "группе по расследованию экономических преступлений". В ее обязанности входили допросы, проведение обысков, участие в так называемых следственных действиях, а также патрулирование города. В частности, она принимала участие в мероприятиях, связанных с организацией псевдореферендума на временно оккупированной территории.

Суд вынес приговор женщине заочно – ее признали виновной в государственной измене. Кроме 12 лет лишения свободы, коллаборантка лишена права на имущество из-за конфискации.

Напомним, монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя.

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суд полиция Бердянск оккупанты конфискация государственная измена коллаборант
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