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Жительницу Бердянска приговорили к 12 годам заключения за службу в оккупационной полиции на временно оккупированной территории

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

По информации Александровского райсуда Запорожья, женщина добровольно работала в незаконных правоохранительных органах, действовавших под контролем оккупантов.

Сначала она занимала должность "следователя следственного отдела Бердянского управления", а позже присоединилась к "группе по расследованию экономических преступлений". В ее обязанности входили допросы, проведение обысков, участие в так называемых следственных действиях, а также патрулирование города. В частности, она принимала участие в мероприятиях, связанных с организацией псевдореферендума на временно оккупированной территории.

Суд вынес приговор женщине заочно – ее признали виновной в государственной измене. Кроме 12 лет лишения свободы, коллаборантка лишена права на имущество из-за конфискации.

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