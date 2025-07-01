Хотів "насолити": на Рівненщині чоловік підпалив будинок колишньої коханої

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В Острозі чоловік підпалив будинок своєї колишньої, поліція затримала зловмисника. Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 28 червня на вулиці 900-річчя Острога.

Поліцейські з'ясували, що між 50-річною місцевою жителькою та її 39-річним колишнім співмешканцем тривалий час тривав конфлікт. Під час телефонної розмови чоловік дізнався, що жінка перебуває в обласному центрі. Скориставшись її відсутністю, він взяв бензин і газовий пальник, проник на територію господарства потерпілої та підпалив будинок.

Сусіди викликали пожежників, які ліквідували загоряння, але вогонь знищив майно та житло майже повністю.

Поліція оперативно знайшла 39-річного палія на одній із вулиць міста і затримала його. Під час огляду у нього вилучили знаряддя злочину та одяг, покритий сажею. Чоловік пояснив, що таким чином хотів "насолити" колишній співмешканці.

За фактом умисного пошкодження майна слідчі повідомили підозру.

30 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 196 820 гривень.

Зловмиснику загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Надвірна Івано-Франківської області на території одного з житлових масивів чоловік навмисно підпалив авто.