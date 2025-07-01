У Запоріжжі жінка впала в 6-метровий колодязь
Інцидент трапився у неділю, 29 червня, в одному з районів Запоріжжя. Місцеву жительку врятували надзвичайники
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що потерпіла впала у порожню 6-метрову криницю. Для порятунку запоріжанки надзвичайники застосували драбину та мотузку.
"Фахівці ДСНС спустилися вниз, підняли 60-річну жінку на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю.
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