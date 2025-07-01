У Запоріжжі жінка впала в 6-метровий колодязь

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Інцидент трапився у неділю, 29 червня, в одному з районів Запоріжжя. Місцеву жительку врятували надзвичайники

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що потерпіла впала у порожню 6-метрову криницю. Для порятунку запоріжанки надзвичайники застосували драбину та мотузку.

"Фахівці ДСНС спустилися вниз, підняли 60-річну жінку на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги", ― йдеться в повідомленні.