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27 червня 2025, 06:40

У центрі Запоріжжя виловили змію

27 червня 2025, 06:40
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фото: КСВАРС
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Днями в Запоріжжі посеред білого дня рятувальники виловили змію

Про це повідомляє Комунальна спеціальна аварійно-рятувальна служба "Кобра", передає RegioNews.

Містяни помітили змію в самому центрі Запоріжжя. Співробітники служби оперативно прибули за викликом та безпечно виловили рептилію.

"Рятувальники КСВАРС відловили змію на центральній площі міста", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Фестивальна площа є центральною в Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом.

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