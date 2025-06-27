У центрі Запоріжжя виловили змію

фото: КСВАРС

Днями в Запоріжжі посеред білого дня рятувальники виловили змію

Про це повідомляє Комунальна спеціальна аварійно-рятувальна служба "Кобра", передає RegioNews.

Містяни помітили змію в самому центрі Запоріжжя. Співробітники служби оперативно прибули за викликом та безпечно виловили рептилію.

"Рятувальники КСВАРС відловили змію на центральній площі міста", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Фестивальна площа є центральною в Запоріжжі.