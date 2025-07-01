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01 июля 2025, 02:45

В Запорожье женщина упала в 6-метровый колодец

01 июля 2025, 02:45
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, в одном из районов Запорожья. Местную жительницу спасли чрезвычайники

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что потерпевшая упала в пустой 6-метровый колодец. Для спасения запорожанки чрезвычайники применили лестницу и веревку.

"Специалисты ГСЧС спустились вниз, подняли 60-летнюю женщину на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи", ― говорится в сообщении.

Напомним, на Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец.

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