В Запорожье женщина упала в 6-метровый колодец
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, в одном из районов Запорожья. Местную жительницу спасли чрезвычайники
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.
Оказалось, что потерпевшая упала в пустой 6-метровый колодец. Для спасения запорожанки чрезвычайники применили лестницу и веревку.
"Специалисты ГСЧС спустились вниз, подняли 60-летнюю женщину на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи", ― говорится в сообщении.
Напомним, на Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец.
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