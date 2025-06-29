фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 400 атак по населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки Запорожская область подверглась 395 вражеских ударов, что повлекло за собой значительные разрушения в ряде населенных пунктов. Под обстрелами оказались не только областной центр, но и Веселянка, Юльевка, Червоноднепровка Запорожского района, Каменское Васильевского района, а также Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Белогорье, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Пологовское.

В полицию поступило девять заявлений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Правоохранители документируют все повреждения, чтобы иметь полную картину ущерба и выявить ответственный за эти атаки.

Особенно тревожен случай ранения 16-летней девушки в Запорожском районе. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние пока уточняется.

Полиция Запорожской области продолжает тщательно фиксировать факты военных преступлений, совершаемых российскими войсками.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял Харьковщину: повреждены жилые дома и сельхозтехника.