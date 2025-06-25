фото: Freepik

Підприємці Запорізької області сплатили 818 млн грн єдиного податку з початку 2025 року. Найбільше - фіз.особи-підприємці

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Упродовж січня-травня 2025 року підприємці Запорізької області сплатили до місцевих бюджетів 818 мільйонів гривень єдиного податку. Про це повідомили в регіональному управлінні Державної податкової служби.

Основну частину надходжень забезпечили фізичні особи-підприємці — вони перерахували понад 670 мільйонів гривень. Юридичні особи на спрощеній системі оподаткування додали майже 96 мільйонів, а сільгоспвиробники сплатили 52 мільйони гривень.

Лише за травень бюджети громад отримали 161 мільйон гривень єдиного податку. Це на 9 мільйонів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У податковій зазначають, що зростання надходжень свідчить про стабільність спрощеної системи навіть в умовах воєнного часу.

Кошти, що надходять у рамках єдиного податку, формують значну частину місцевих бюджетів. Їх використовують для забезпечення життєдіяльності громад, підтримки соціальних програм та відновлення інфраструктури.

Раніше повідомлялося: дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, і в мене з’являється все більше запитань.