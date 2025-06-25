У мережі показали наслідки російської атаки на Запоріжжя

фото: Справжнє

Росіяни вдарили по Запоріжжю із реактивної системи залпового вогню – тепер жителі міста збирають на своїх подвір’ях сталеві уламки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

"Такі боєприпаси вибухають не при зіткненні з поверхнями, а на висоті 200-250 метрів над землею та розсіюють сталевий "град" з осколків", - каже експерт Валерій Снегірьов.

Осколки пошкодили будинки, авто і металеві огородження.

Наразі комунальні служби і мешканці приватного сектору ліквідують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок.