У мережі показали наслідки російської атаки на Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю із реактивної системи залпового вогню – тепер жителі міста збирають на своїх подвір’ях сталеві уламки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".
"Такі боєприпаси вибухають не при зіткненні з поверхнями, а на висоті 200-250 метрів над землею та розсіюють сталевий "град" з осколків", - каже експерт Валерій Снегірьов.
Осколки пошкодили будинки, авто і металеві огородження.
Наразі комунальні служби і мешканці приватного сектору ліквідують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, у Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок.
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали 2 людейВсі новини »
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