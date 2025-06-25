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Президент України розповів, про що він говорив з американським лідером у Гаазі. Зокрема, вони обговорювали співпрацю щодо дронів

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами Зеленського, він говорив з Трампом про закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст. Україна готова купити це обладнання та підтримати американських виробників. Український лідер додав, що Європа може допомогти.

"Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", - пише Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що розповів президенту США про зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. РФ передала Києву трупи своїх же солдатів. Зараз Україна проводить експертизи, щоб знайти їхніх рідних.

"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі", - розповів президент України.

Нагадаємо, раніше сам президент США, коментуючи розмову з українським лідером, запевнив, що США перевірять, чи можуть надати Україні ракети для систем Patriot.