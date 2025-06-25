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25 июня 2025, 21:05

Запорожские предприниматели уплатили более 800 млн грн единого налога с начала года

25 июня 2025, 21:05
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фото: Freepik
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Предприниматели Запорожской области уплатили 818 млн. грн. единого налога с начала 2025 года. Больше всего – физ.лица-предприниматели

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В январе-мае 2025 года предприниматели Запорожской области уплатили в местные бюджеты 818 миллионов гривен единого налога. Об этом сообщили в региональном управлении Государственной налоговой службы.

Основную часть поступлений обеспечили физические лица-предприниматели - они перечислили более 670 миллионов гривен. Юридические лица на упрощенной системе налогообложения прибавили почти 96 миллионов, а сельхозпроизводители уплатили 52 миллиона гривен.

Только за май бюджеты громад получили 161 миллион гривен единого налога. Это на 9 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года. В налоговой отмечают, что рост поступлений свидетельствует о стабильности упрощенной системы даже в условиях военного времени.

Денежные средства, поступающие в рамках единого налога, формируют значительную часть местных бюджетов. Они используются для обеспечения жизнедеятельности громад, поддержки социальных программ и восстановления инфраструктуры.

Ранее сообщалось: смотрю на птенцов из гнезда Зеленского, и у меня появляется все больше вопросов.

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