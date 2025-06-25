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Дональд Трамп та Володимир Зеленський все ж зустрілись під час саміту НАТО. Президент України поділився першими враженнями про цю розмову

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента України, зустріч з Дональдом Трампом була тривалою та змістовною. Він зазначив, що вони обговорили всі важливі питання. Зокрема, про захист наших людей.

"Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом", - написав президент.

Слід зазначити, що в ЗМІ з'явилась інформація про те, що Зеленський показував Трампу докази того, що росіяни замість тіл українців передали Києву тіла російських військових.

Також Дональд Трамп теж встиг прокоментувати журналістам цю зустріч. За його словами, розмова була чудовою. Президент США також назвав Зеленського "дуже милим". Він також сказав, що США перевірять, чи можуть надати Україні ракети для систем Patriot.

"Якщо я зможу, я поговорю із Путіним чи зможемо ми припинити війну", - додав Трамп.

Нагадаємо, що раніше президент України зустрічався з президентом Євроради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основною темою їхньої розмови стали нові санкції проти РФ.