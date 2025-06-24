У Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок
Пожежа виникла сьогодні вранці, 24 червня, в одному з районів Запоріжжя. На щастя, минулося без жертв
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Запорізькій області.
Попередньо, у квартирі на сьомому поверсі загорілися побутові речі. Вогонь поширився на площі близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці вивели з палаючої квартири на свіже повітря двох жінок. Врятовані від госпіталізації відмовилися.
"Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За фактом події відповідні органи проводять розслідування", — повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі з палаючого будинку врятували місцеву жительку.
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