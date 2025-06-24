10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 21:45

У Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок

24 червня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Запорізькій області
Читайте также
на русском языке

Пожежа виникла сьогодні вранці, 24 червня, в одному з районів Запоріжжя. На щастя, минулося без жертв

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Запорізькій області.

Попередньо, у квартирі на сьомому поверсі загорілися побутові речі. Вогонь поширився на площі близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці вивели з палаючої квартири на свіже повітря двох жінок. Врятовані від госпіталізації відмовилися.

"Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За фактом події відповідні органи проводять розслідування", — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі з палаючого будинку врятували місцеву жительку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа рятувальники Запоріжжя багатоповерхівка порятунок куріння
Під час обстрілу Київщини загинула жінка, поранено двох рятувальників
23 червня 2025, 07:40
На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер
23 червня 2025, 05:05
На Донеччині через російські обстріли горіли будинки і техніка
21 червня 2025, 14:44
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Комісія обрала голову БЕБ: Офіс Президента хоче зірвати конкурс
24 червня 2025, 22:15
Саміт НАТО в Гаазі: чи зустрінуться Трамп і Зеленський
24 червня 2025, 21:48
ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова: що відомо
24 червня 2025, 21:40
У Кривому Розі обірвало величезний прапор України: опубліковано відео
24 червня 2025, 21:20
Росіяни обстріляли Нікопольщину: стались пожежі, постраждала пенсіонерка
24 червня 2025, 21:05
На Франківщині мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
24 червня 2025, 21:05
На Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК
24 червня 2025, 20:47
У Дніпрі зросла кількість загиблих: підтверджено 17 жертв ракетної атаки
24 червня 2025, 20:42
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
24 червня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »