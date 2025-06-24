У Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Пожежа виникла сьогодні вранці, 24 червня, в одному з районів Запоріжжя. На щастя, минулося без жертв

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Запорізькій області.

Попередньо, у квартирі на сьомому поверсі загорілися побутові речі. Вогонь поширився на площі близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці вивели з палаючої квартири на свіже повітря двох жінок. Врятовані від госпіталізації відмовилися.

"Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За фактом події відповідні органи проводять розслідування", — повідомили в ДСНС.