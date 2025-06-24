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24 июня 2025, 21:45

В Запорожье из горящей многоэтажки спасли двух женщин

24 июня 2025, 21:45
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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Пожар возник сегодня утром, 24 июня, в одном из районов Запорожья. К счастью, обошлось без жертв

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области.

Предварительно, в квартире на седьмом этаже загорелись бытовые вещи. Огонь распространился по площади около 20 квадратных метров. Во время тушения пожарные вывели из горящей квартиры на свежий воздух двух женщин. Спасенные от госпитализации отказались.

"Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Одессе из горящего дома спасли местную жительницу.

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