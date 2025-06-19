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19 июня 2025, 15:55

Россияне ударили КАБами по Запорожской области: разрушены дома и склады

19 июня 2025, 15:55
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В четверг, 19 июня, российская авиация атаковала прифронтовые населенные пункты на Запорожье. Разрушена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Две авиабомбы россияне сбросили на поселок Железнодорожное Пологовского района. В результате атаки разрушен частный дом и складские помещения. Возникли пожары", – говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли 14 авиационных ударов по Малиновской общине, из них – четыре по селу Полтавка. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Больше всего пострадали общины Пологовского района. Ранение получил 62-летний местный житель.

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РФ война обстрелы Запорожская область склады Запорожская ОВА авиаудар авиабомба Федоров Иван Сергеевич КАБ разрушенные дома
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