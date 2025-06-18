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18 червня 2025, 22:35

Росіяни вдарили по Запорізькій області: є поранений

18 червня 2025, 22:35
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Фото: ОВА
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У Запорізькій області постраждав чоловік внаслідок атаки росіян. Його госпіталізували медики

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни вдарили по Гуляйпільській громаді в Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога отримав поранення 62-річний чоловік. Зараз його доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину. Внаслідок атаки пошкодили приватний будинок, лінію електропередач, сонячну панель. На щастя, серед населення ніхто не постраждав.

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