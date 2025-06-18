Россияне ударили по Запорожской области: есть раненый
В Запорожской области пострадал мужчина в результате атаки россиян. Его госпитализировали медики
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews .
По словам Ивана Федорова, россияне ударили по Гуляйпольскому обществу в Запорожской области. В результате атаки врага получил ранение 62-летний мужчина. Сейчас его доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее россияне атаковали артиллерией и дронами Днепропетровщину. В результате атаки повредили частный дом, линию электропередач, солнечную панель. К счастью, среди населения никто не пострадал.
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