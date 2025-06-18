У Запоріжжі засудили до 15 років колаборанта, який шпигував за українськими військовими
15 років за ґратами проведе зрадник, який шпигував за українськими військовими на Запоріжжі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Хортицький районний суд м. Запоріжжя визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця, який збирав дані про переміщення техніки та особового складу Сил оборони.
Чоловік зв’язався із ворожими спецслужбами і фіксував локації регіонального управління СБУ, фотографував будівлі та співробітників. За зібрані матеріали отримував грошову винагороду на банківську картку.
Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дезертирство та державна зрада) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.