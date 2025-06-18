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18 червня 2025, 12:42

У Запоріжжі засудили до 15 років колаборанта, який шпигував за українськими військовими

18 червня 2025, 12:42
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фото: freepik.com
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15 років за ґратами проведе зрадник, який шпигував за українськими військовими на Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Хортицький районний суд м. Запоріжжя визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця, який збирав дані про переміщення техніки та особового складу Сил оборони.

Чоловік зв’язався із ворожими спецслужбами і фіксував локації регіонального управління СБУ, фотографував будівлі та співробітників. За зібрані матеріали отримував грошову винагороду на банківську картку.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дезертирство та державна зрада) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.

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