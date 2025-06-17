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17 червня 2025, 20:32

У Запоріжжі ув'язнений виманював гроші в матері загиблого воїна

17 червня 2025, 20:32
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі мати загиблого військового стала жертвою афериста. Протягом кількох днів вона пересилала йому гроші

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі постане перед судом ув'язнений, який виманив у матері загиблого військового майже 150 тисяч гривень. Протягом п'яти днів жінка перераховувала гроші на рахунки, які вказував аферист. Коли вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, втратила майже 150 тисяч гривень.

"Наразі досудове розслідування вже завершено, а обвинувальний акт відносно афериста передано до суду. За результатами його розгляду його строк ув’язнення може бути суттєво збільшено. Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 6 років позбавлення волі з можливим обмеженням займати певні посади строком до 2 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонували нібито з банку. Пенсіонерка довірилась шахраям, і втратила понад 70 тисяч гривень.

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