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18 июня 2025, 12:42

В Запорожье приговорили к 15 годам коллаборанта, который шпионил за украинскими военными

18 июня 2025, 12:42
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фото: freepik.com
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15 лет за решеткой проведет предатель, который шпионил за украинскими военными в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Хортицкий районный суд г. Запорожья признал виновным в государственной измене и дезертирстве бывшего военнослужащего, собиравшего данные о перемещении техники и личного состава Сил обороны.

Мужчина связался с вражескими спецслужбами и фиксировал локации регионального управления СБУ, фотографировал здания и сотрудников. За собранные материалы получал денежное вознаграждение на банковскую карту.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 408 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (дезертирство и государственная измена) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье судили дезертира, работавшего на россиян.

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