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12 червня 2025, 18:45

У Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян

12 червня 2025, 18:45
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У Запоріжжі отримав вирок дезертир з Національної Гвардії. Правоохоронці з'ясували, що він допомагав росіянам

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Запоріжжі суд визнав колишнього військовослужбовця винуватим у дезертирстві й держзраді. Відомо, що він був мобілізований до Національної гвардії в лютому 2023 року. Проте вже в серпні він "втомився" від служби та втік.

Зазначається, що батько і брат дезертира проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області. Брат обвинуваченого познайомив його з представником російської розвідки. Тоді дезертир почав збирати для росіян розвідувальну інформацію.

Зокрема, за дві тисячі гривень він відзняв територію біля будівлі СБУ. Росіяни хотіли дізнатися, чи є там камери відеоспостереження.

Працював на росіян дезертир місяцями. Його останнім завданням було встановити на трасах Покровськ-Дніпро, Дніпро-Запоріжжя бездротові відеокамери із можливістю безперервної трансляції відеозапису в інтернет. Таким чином росіяни хотіли стежити за пересуванням української військової техніки. За дві камери йому надіслали 22 тисячі 400 гривень. Проте встановити їх зрадник не встиг, бо його вже затримали.

На суді чоловік визнав дезертирство, проте не погодився зі звинуваченнями у державній зраді. За його словами, він нібито сприймав співрозмовника як знайомого свого брата, не думав, що це працівник ФСБ РФ, вважав, що спілкується із громадянином України. Також він зазначив, що вживав алкоголь і не контролював свої дії. Проте його переписка в соцмережі спростовує це.

Суд засудив його до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "зливав" росіянам дані про ЗСУ у Вугледарі. При цьому на суді він заявив, що не шкодує про вчинене і вчинив би так знову.

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