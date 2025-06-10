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На Волині перед судом постане жінка, яка не оплачувала товари. Вона надсилала продавцям фейкові квитанції

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

На Волині до суду скерували обвинувальний акт відносно 27-річної жительки Ковеля. Її обвинувачують у низці шахрайств.

За даними слідства, у лютому та березні 2025 року вона була під домашнім арештом. В той час жінка з рідних акаунтів у соцмережах замовила в різних продавців з Ковеля та Луцька 10 телефонів марки iPhone і ноутбук марки MacBook Air. При цьому вона відправила продавцям зображення квитанції про оплату. Ці квитанції були фейковими, але жінка отримала доставку товарів.

Продавці втратили понад 580 тисяч гривень. Подібну схему жінка "провернула" при замовленні мʼяса. Постачальник на цьому втратив 200 тисяч гривень.

Одного разу жінка також обіцяла продати побутовий прилад. Вона отримала 10 тисяч гривень передплати, але більше не виходила на звʼязок із замовницею.

На розгляді в суді є ще два обвинувальні акти про скоєні нею шахрайства. Зокрема, на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили аферистів, які обманювали родичів зниклих безвісти військових. Зловмисники переконували людей, що можуть допомогти у поверненні рідних, і вимагали гроші. Загалом шахраї виманили в людей майже 3 мільйони гривень.