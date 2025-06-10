12:42  10 червня
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
12:19  10 червня
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
09:59  10 червня
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
10 червня 2025, 13:55

Замовляла товарів на сотні тисяч гривень, і не платила: на Волині судитимуть жінку за серію афер

10 червня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Волині перед судом постане жінка, яка не оплачувала товари. Вона надсилала продавцям фейкові квитанції

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

На Волині до суду скерували обвинувальний акт відносно 27-річної жительки Ковеля. Її обвинувачують у низці шахрайств.

За даними слідства, у лютому та березні 2025 року вона була під домашнім арештом. В той час жінка з рідних акаунтів у соцмережах замовила в різних продавців з Ковеля та Луцька 10 телефонів марки iPhone і ноутбук марки MacBook Air. При цьому вона відправила продавцям зображення квитанції про оплату. Ці квитанції були фейковими, але жінка отримала доставку товарів.

Продавці втратили понад 580 тисяч гривень. Подібну схему жінка "провернула" при замовленні мʼяса. Постачальник на цьому втратив 200 тисяч гривень.

Одного разу жінка також обіцяла продати побутовий прилад. Вона отримала 10 тисяч гривень передплати, але більше не виходила на звʼязок із замовницею.

На розгляді в суді є ще два обвинувальні акти про скоєні нею шахрайства. Зокрема, на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили аферистів, які обманювали родичів зниклих безвісти військових. Зловмисники переконували людей, що можуть допомогти у поверненні рідних, і вимагали гроші. Загалом шахраї виманили в людей майже 3 мільйони гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист
Запропонували роботу і вкрали гроші: на Полтавщині жінка стала жертвою аферистів
06 червня 2025, 22:30
Викрили афериста з "ДНР", який крав гроші в жителів Житомирщини: зловмисник "заробив" 4,5 мільйона
06 червня 2025, 02:25
"Подзвонили з банку": пенсіонер з Житомирщини перерахував аферистам понад 40 тисяч
30 травня 2025, 16:52
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Дніпропетровщині фермери незаконно засіювали танковий полігон
10 червня 2025, 15:12
На Миколаївщині п'яний водій влаштував ДТП: загинув мопедист, травмована 13-річна дитина
10 червня 2025, 15:10
Смертельне ДТП на Рівненщині: медики тиждень боролися за життя чоловіка
10 червня 2025, 14:58
Прикордонники нагадали про правила поїздки за кордон з дітьми
10 червня 2025, 14:40
До ліквідації наслідків атаки у Києві була залучена авіація Головного управління розвідки
10 червня 2025, 14:39
Сезон кліщів: на Львівщині зафіксували 15 випадків укусів за вихідні
10 червня 2025, 14:36
Ще одна категорія чоловіків отримала бронь від мобілізації
10 червня 2025, 14:22
На Буковині затримали двох чоловіків, які за 2000 доларів намагались підкупити прикордонника
10 червня 2025, 14:11
Німеччина передала спецтехніку та обладнання пожежникам Дніпропетровщини
10 червня 2025, 14:07
У Тернополі відкрили ще один рекрутинговий центр
10 червня 2025, 13:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »