Вкрали майже 3 мільйони: на Дніпропетровщині викрили аферистів, які обманювали родичів полонених військових
На Дніпропетровщині зловмисники обманювали родичів військових, які знаходяться в полоні. Жертв вони шукали в соцмережах
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
На Дніпропетровщині викрили аферистів, які обманули родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Цих людей зловмисники шукали в соцмережах, де були оголошення про пошук військових.
Потім аферисти зв'язувались з родичами військових та пропонували їм "допомогу" у поверненні захисників з полону чи лікування. За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду.
Відомо, що обманули 14 потерпілих. Загалом аферисти вкрали в них майже 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, раніше на Волині військового обманули аферисти. Жінка, яка з її чоловіком знаходилась у СІЗО, познайомилась з військовим через інтернет та стала зловживати його довірою та просити кошти нібито на вирішення різних проблем.