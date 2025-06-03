Фото: прокуратура

На Дніпропетровщині зловмисники обманювали родичів військових, які знаходяться в полоні. Жертв вони шукали в соцмережах

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині викрили аферистів, які обманули родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Цих людей зловмисники шукали в соцмережах, де були оголошення про пошук військових.

Потім аферисти зв'язувались з родичами військових та пропонували їм "допомогу" у поверненні захисників з полону чи лікування. За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду.

Відомо, що обманули 14 потерпілих. Загалом аферисти вкрали в них майже 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині військового обманули аферисти. Жінка, яка з її чоловіком знаходилась у СІЗО, познайомилась з військовим через інтернет та стала зловживати його довірою та просити кошти нібито на вирішення різних проблем.