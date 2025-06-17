Фото: Нацполиция

В Запорожье мать погибшего военного стала жертвой афериста. В течение нескольких дней она пересылала ему деньги

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье предстанет перед судом заключенный, выманивший у матери погибшего военного почти 150 тысяч гривен. В течение пяти дней женщина перечисляла деньги на счета, указываемые аферистом. Когда она поняла, что стала жертвой мошенника, потеряла около 150 тысяч гривен.

"В настоящее время досудебное расследование уже завершено, а обвинительный акт в отношении афериста передан в суд. По результатам его рассмотрения его срок заключения может быть существенно увеличен. Самая суровая санкция инкриминированных статей предусматривает до 6 лет лишения свободы с возможным ограничением занимать определенные должности сроком до 2 лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Прикарпатье женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили якобы из банка. Пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла более 70 тысяч гривен.