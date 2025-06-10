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10 червня 2025, 23:55

Схема з працівником банку: на Прикарпатті аферисти вкрали в жінки 72 тисячі

10 червня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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На Прикарпатті 50-річна жінка стала жертвою шахраїв. Вона довірилась підозрілому дзвінку нібито з банку

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

50-річна жителька Коломийського району стала жертвою шахраїв. Їй зателефонував незнайомець, і представився представником банку. Жінка довірилась йому і виконала всі його "прохання". В результаті вона втратила 72 тисячі гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліцейські застерігають громадян від шахрайських схем та закликають бути особливо уважними під час телефонних розмов щодо банківських операцій. Пам’ятайте: саме довіра дозволяє аферистам реалізувати свої схеми", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині жінку обманули аферисти. В інтернеті вона знайшла оголошення про роботу. Згодом шахраї вмовили її зробити "інвестицію", і вона втратила понад 200 тисяч гривень.

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