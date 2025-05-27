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27 травня 2025, 10:52

У Запорізькій області судитимуть екскомбрига, який виплатив власній дружині понад 1 млн грн за фіктивну участь у бойових діях

27 травня 2025, 10:52
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фото: ілюстративне
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони та його трьох підлеглих, які допомогли отримати дружині комбрига майже 1,2 млн грн додаткової винагороди. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у 2023 році посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Щоб формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Згодом комбриг залучив до оборудки трьох підлеглих, в тому числі двох командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином у 2023-2024 роках вона незаконно отримала майже 1,2 мл грн додаткової винагороди.

Колишній командир бригади, його дружина обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам.

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