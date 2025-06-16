В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и легкового авто

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские предварительно установили, что 44-летний водитель "ВАЗа", двигаясь в сторону города Балта, на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом "VOLVO" с полуприцепом. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб.

"В рамках уголовного производства следователи изъяли транспортные средства и назначили ряд судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области грузовик сбил мотоциклиста.