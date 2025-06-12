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12 червня 2025, 10:59

На Одещині вантажівка збила мотоцикліста

12 червня 2025, 10:59
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фото: Національна поліція
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Поліцейські розслідують обставини ДТП у Білгород-Дністровському районі, в якій постраждав мотоцикліст

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі мотоциклу під керуванням місцевого жителя та допустив зіткнення з ним.

Мотоцикліст був доставлений до лікарні зі зламаною рукою. Його перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

Водій вантажівки не постраждав, але мав явні ознаки сп’яніння. Він відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Крім того, водій не захотів пред’явити водійське посвідчення.

Нагадаємо, житель Одещини сяде на 3 роки за порушення ПДР.

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