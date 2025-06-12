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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

В Запорожье суд признал бывшего военнослужащего виновным в дезертирстве и госизмене Известно, что он был мобилизован в Национальную гвардию в феврале 2023 года. Однако уже в августе он "устал" от службы и скрылся.

Отмечается, что отец и брат дезертира проживают на временно оккупированной территории Запорожской области. Брат обвиняемого познакомил его с представителем российской разведки. Тогда дезертир стал собирать для россиян разведывательную информацию.

В частности, за две тысячи гривен он снял территорию возле здания СБУ. Россияне хотели узнать, есть ли там камеры видеонаблюдения.

Работал на россиян дезертир месяцами. Его последней задачей было установить на трассах Покровск-Днепр, Днепр-Запорожье беспроводные видеокамеры с возможностью непрерывной трансляции видеозаписи в Интернет. Таким образом, россияне хотели следить за передвижением украинской военной техники. За две камеры ему послали 22 тысячи 400 гривен. Однако установить их предатель не успел, потому что его уже задержали.

На суде мужчина признал дезертирство, однако не согласился с обвинениями в государственной измене. По его словам, он якобы воспринимал собеседника как своего знакомого брата, не думал, что это работник ФСБ РФ, считал, что общается с гражданином Украины. Также он отметил, что употреблял алкоголь и не контролировал свои действия. Однако его переписка в соцсети опровергает это.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "сливал" россиянам данные об ВСУ в Угледаре. При этом на суде он заявил, что не жалеет о совершенном и поступил бы так снова.