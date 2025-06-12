11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 18:45

В Запорожье судили дезертира, работавшего на россиян

12 июня 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожье приговорил дезертир из Национальной Гвардии. Правоохранители выяснили, что он помогал россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .

В Запорожье суд признал бывшего военнослужащего виновным в дезертирстве и госизмене Известно, что он был мобилизован в Национальную гвардию в феврале 2023 года. Однако уже в августе он "устал" от службы и скрылся.

Отмечается, что отец и брат дезертира проживают на временно оккупированной территории Запорожской области. Брат обвиняемого познакомил его с представителем российской разведки. Тогда дезертир стал собирать для россиян разведывательную информацию.

В частности, за две тысячи гривен он снял территорию возле здания СБУ. Россияне хотели узнать, есть ли там камеры видеонаблюдения.

Работал на россиян дезертир месяцами. Его последней задачей было установить на трассах Покровск-Днепр, Днепр-Запорожье беспроводные видеокамеры с возможностью непрерывной трансляции видеозаписи в Интернет. Таким образом, россияне хотели следить за передвижением украинской военной техники. За две камеры ему послали 22 тысячи 400 гривен. Однако установить их предатель не успел, потому что его уже задержали.

На суде мужчина признал дезертирство, однако не согласился с обвинениями в государственной измене. По его словам, он якобы воспринимал собеседника как своего знакомого брата, не думал, что это работник ФСБ РФ, считал, что общается с гражданином Украины. Также он отметил, что употреблял алкоголь и не контролировал свои действия. Однако его переписка в соцсети опровергает это.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "сливал" россиянам данные об ВСУ в Угледаре. При этом на суде он заявил, что не жалеет о совершенном и поступил бы так снова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
государственная измена
В Житомирской области судили бывшего военного за государственную измену
05 июня 2025, 03:25
Государственная измена: в Харькове военного отправили за решетку
30 мая 2025, 13:19
Шпионаж на оборонном заводе: на Кировоградщине "крот" ФСБ получил 15 лет тюрьмы
19 марта 2025, 07:10
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
На Харьковщине россияне сбросили КАБ на Золочев: ранены 5 человек, среди них — 11-летний ребенок
12 июня 2025, 18:40
В Полтавской области нашли тело пенсионерки: под подозрением 94-летний мужчина
12 июня 2025, 18:33
В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного российского оккупанта
12 июня 2025, 18:30
На Донетчине войска РФ обстреляли автобус и легковушку с пассажирами: есть жертвы и раненые
12 июня 2025, 18:05
Россияне ударили из артиллерии по поселку под Херсоном: ранена женщина
12 июня 2025, 17:55
В Одессе отправили под стражу женщину, которая помогла россиянам в теракте возле военного здания
12 июня 2025, 17:52
Игры на железной дороге: в полиции Черниговщины рассказали о состоянии детей, которых поразило током
12 июня 2025, 17:31
По несколько часов без света: в ОВА сообщили, когда будут действовать графики отключений на Херсонщине
12 июня 2025, 17:12
Полиция Сумщины разоблачила мошенника, присвоившего более 7,6 млн грн из-за фейковой криптобиржи
12 июня 2025, 17:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »