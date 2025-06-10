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10 червня 2025, 13:35

Не шкодує і вчинив би так знову: судили жителя Донеччини, який "зливав" дані про ЗСУ у Вугледарі

10 червня 2025, 13:35
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Отримав судовий вирок чоловік, який надсилав знайомому з Маріуполя дані про ЗСУ. Зокрема, про розташування протитанкових мін та загороджень

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі жителя Донеччини визнали винним у державній здала. За даними слідства, в грудні 2023 року, чоловік написав своєму знайомому з окупованого Маріуполя про розставання протитанкових загороджень біля житлових будинків Вугледара, і про розташування протитанкових мін на вʼїзді до міста.

Згодом зрадник надсилав повідомлення про розташування вогневої позиції міномета біля житлового будинку. Його співрозмовник передавав всі ці дані представнику Головного управління генерального штабу збройних сил РФ.

На суді чоловік визнав свою провину лише частково. За його словами, він спілкувався зі знайомим і розповідав йому про позиції підрозділу ЗСУ для захисту цивільного населення. Бо, на його думку, "ЗСУ знущались з мирних жителів". При цьому про звʼязок знайомого з росіянами він нібито не знав.

Водночас на суді обвинувачений заявив, що не шкодує про скоєне і зробив би те саме знову, або навіть перейшов би на бік Росії. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російська армія заходила Вугледар 1 жовтня 2024 року після важких боїв.

Нагадаємо, раніше отримав вирок житель Донеччини, який "зливав" дані про ЗСУ. Зокрема, він передавав інформацію про розташування закладів, де лікуються поранені захисники.

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