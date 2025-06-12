На Запоріжжі російський FPV-дрон атакував житловий будинок
Сьогодні, 12 червня, російські війська атакували БпЛА будинок у селищі Малокатеринівка Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, через ворожий удар пошкоджений приватний будинок.
"fpv-дроном по цивільному будинку: ворог продовжує терор прифронтових громад. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби двоє людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.
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