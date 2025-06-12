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12 червня 2025, 03:55

У Запоріжжі студентку засудили за державну зраду

12 червня 2025, 03:55
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Ілюстративне фото
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У Запоріжжі судили студентку. Виявилось, що вона передавала дані росіянам через свою хрещену

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Студентка Запорізького національного медичного університету восени 2023 року надсилала розвідувальну інформацію хрещеній, яка проживала в окупованому місті Камʼянка-Дніпровська Запорізької області. При цьому хрещена дівчини співпрацювала з росіянами, які очолювали окупаційні адміністрації Енергодару і Камʼянки-Дніпровської.

17 жовтня 2023 року студентка передала дані про підприємство, і через кілька годин окупанти обстріляли цей район. Уразили також житловий будинок, через що загинули цивільні. Наступного дня дівчина зняла для росіян на відео наслідки обстрілу.

Зокрема, в переписках у студентки знайшли те, що вона знімала на камеру будівлю СБУ, територію біля військового комісаріату, блокпост, наслідки обстрілу складів. Їй обіцяли, що "робота" буде оплачена.

Хрещена просила в неї інформацію про університети: скільки студентів і викладачів, яка мова викладання та спілкування, які настрої в молоді, чи забирають студентів в армію, чи є в університетах бомбосховища. При цьому представник РФ питав у кураторки дані її похресниці, щоб у випадку просування армії РФ "захистити агентку".

Сама студентка на суді заявила, що вона виконувала не завдання хрещеної, а "прохання". Вона також заявила, що нібито, не знала. Хоча і сама раніше проживала на окупованій території й бачила одного з цих комендантів від РФ, яким її хрещена пересилала фото і відео.

Суд засудив дівчину до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше засудили жителя Донеччини. Чоловік "зливав" росіянам дані про ЗСУ у місті Вугледар. При цьому на суді він заявив, що не шкодує про це, і вчинив би так знову.

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