Фото: Служба безпеки України.

У Харкові Служба безпеки України викрила агентку російських спецслужб, яка передавала ворогу дані про розташування українських захисників та закликала створити «буферні зони»

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, вона займалася коригуванням ворожих ударів по місту та поширювала заклики до створення так званих "буферних зон" на території України.

Правоохоронці з’ясували, що агентка — місцева мешканка, яка тимчасово не працювала. Вона привернула увагу російських спецслужб своїми дописами у соцмережах, де підтримувала ідею створення "буферних зон" для росіян. Через месенджер Telegram жінку завербували та передали їй список об’єктів, які вона мала перевірити й описати детально.

Зловмисниця займалася збором даних про кількість українських захисників та їхню техніку. Вона досліджувала місця розташування підрозділів Сил оборони та передавала інформацію ворогу. Працівники СБУ швидко встановили її діяльність і задокументували всі кроки після вербування. Жінку затримали за місцем проживання.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку та телефон, де зберігалися докази співпраці з фсб. Також було проведено лінгвістичну експертизу, яка підтвердила поширення нею ворожих наративів. Наразі жінці повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких — державна зрада. А саме:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Також були вжиті заходи для захисту українських позицій, аби запобігти передачі даних ворогу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ворожі удари по Києву.