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В Запорожье судили студентку. Оказалось, что она передавала данные россиянам через свою крестную

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Студентка Запорожского национального медицинского университета осенью 2023 года посылала разведывательную информацию крещений, которая проживала в оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области. При этом крестная девушка сотрудничала с россиянами, возглавлявшими оккупационные администрации Энергодара и Каменки-Днепровской.

17 октября 2023 года студентка передала данные о предприятии, и через несколько часов оккупанты обстреляли этот район. Впечатлили также жилой дом, из-за чего погибли гражданские. На следующий день девушка сняла для россиян видео последствия обстрела.

В частности, в переписках студентки нашли то, что она снимала на камеру здание СБУ, территорию возле военного комиссариата, блокпост, последствия обстрела складов. Ей обещали, что "работа" будет оплачена.

Крестная просила у нее информацию об университетах: сколько студентов и преподавателей, каков язык преподавания и общения, какие настроения у молодежи, забирают ли студентов в армию, есть ли в университетах бомбоубежища. При этом представитель РФ спрашивал у кураторки данные ее крестницы, чтобы в случае продвижения армии РФ "защитить агентку".

Сама студентка на суде заявила, что она выполняла не задачу крестной, а "просьбу". Она также заявила, что якобы не знала. Хотя и сама раньше проживала на оккупированной территории и видела одного из этих комендантов от РФ, которым ее крестная пересылала фото и видео.

Суд приговорил девушку к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса. Мужчина "сливал" россиянам данные об ВСУ в городе Угледар. При этом на суде он заявил, что не жалеет об этом, и поступил бы так снова.