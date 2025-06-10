Росіяни вдарили по агропідприємству в Запорізькому районі, – ОВА
Сьогодні вдень російські війська атакували БпЛА агропідприємство в Біленьківській громаді Запорізького району. Є пошкодження
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, минулося без постраждалих.
"Дрон влучив у агропідприємство. Пошкоджено покрівлю будівлі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби війська РФ завдали 556 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Постраждала літня жінка.
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