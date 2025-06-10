У ніч проти 10 червня підрозділи мобільних вогневих груп зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Південь» знищили сім ворожих безпілотників під час атаки на Одещини

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, передає RegioNews.

За повідомленнями військових, під час атаки було знищено сім ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".

У Повітряних силах також оприлюднили відеозаписи нічної бойової роботи українських захисників. На кадрах видно, як мобільні групи зенітників відпрацьовують по цілях у темряві, захищаючи небо над південними регіонами.

У командуванні підкреслили, що оборона неба триває, а робота підрозділів не припиняється. ЗСУ постійно посилюють свої можливості та готуються до нових викликів.

Також військові закликали всіх охочих приєднуватися до команди операторів перехоплювачів безпілотників.

Нагадаємо, у поліції показали наслідки нічної атаки ворожих дронів на Одесу.