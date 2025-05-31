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31 травня 2025, 13:55

Окупанти атакували Оріхів: поранений мирний житель

31 травня 2025, 13:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок ранкової ворожої атаки на місто Оріхів Пологівського району Запорізької області поранення дістав пенсіонер

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, через російську атаку постраждав 83-річний мешканець Оріхова.

"Ранком росіяни завдали удару по місту. Є руйнування. Дістав поранень літній чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 31 травня РФ скинула КАБи на житлову забудову села Долинка Пологівського району. Загинула 9-річна дівчинка, поранення дістав 16-річний підліток.

Також повідомлялося, що 30 травня російські окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

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