Оккупанты атаковали Орехов: ранен мирный житель
В результате утренней вражеской атаки на город Орехов Пологовского района Запорожской области ранения получил пенсионер
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По предварительной информации, из-за российской атаки пострадал 83-летний житель Орехова.
"Утром россияне нанесли удар по городу. Есть разрушения. Получил ранения пожилой мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку села Долинка Пологовского района. Погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний подросток.
Также сообщалось, что 30 мая российские оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.
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