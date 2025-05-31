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31 мая 2025, 13:55

Оккупанты атаковали Орехов: ранен мирный житель

31 мая 2025, 13:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате утренней вражеской атаки на город Орехов Пологовского района Запорожской области ранения получил пенсионер

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, из-за российской атаки пострадал 83-летний житель Орехова.

"Утром россияне нанесли удар по городу. Есть разрушения. Получил ранения пожилой мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку села Долинка Пологовского района. Погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний подросток.

Также сообщалось, что 30 мая российские оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

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