Росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі

фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 27 травня в Запорізькій області російські війська завдали удару по одній із пожежно-рятувальних частин

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені будівля частини: вибиті вікна та двері, пошкоджено внутрішнє оздоблення. Також постраждала пожежна автоцистерна.

На щастя, особовий склад підрозділу під час обстрілу перебував в укритті, тому обійшлося без жертв.

Нагадаємо, впродовж 26 травня окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 травня армія РФ атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.