Росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі
У ніч на 27 травня в Запорізькій області російські війська завдали удару по одній із пожежно-рятувальних частин
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені будівля частини: вибиті вікна та двері, пошкоджено внутрішнє оздоблення. Також постраждала пожежна автоцистерна.
На щастя, особовий склад підрозділу під час обстрілу перебував в укритті, тому обійшлося без жертв.
Нагадаємо, впродовж 26 травня окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 травня армія РФ атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
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