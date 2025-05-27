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27 травня 2025, 11:35

Росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі

27 травня 2025, 11:35
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фото: ДСНС Запоріжжя
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У ніч на 27 травня в Запорізькій області російські війська завдали удару по одній із пожежно-рятувальних частин

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені будівля частини: вибиті вікна та двері, пошкоджено внутрішнє оздоблення. Також постраждала пожежна автоцистерна.

На щастя, особовий склад підрозділу під час обстрілу перебував в укритті, тому обійшлося без жертв.

Нагадаємо, впродовж 26 травня окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 травня армія РФ атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

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