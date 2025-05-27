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27 травня 2025, 10:35

Україну атакували 60 ворожих БпЛА: як відпрацювала ППО

27 травня 2025, 10:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 27 травня армія РФ атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 — збито вогневими засобами ураження. Ще 8 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

Нагадаємо, за останню добу армія РФ втратила на війні проти України 900 солдатів, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки.

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