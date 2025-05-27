На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 8 людей, серед них – діти
Впродовж минулої доби, 26 травня, під ворожим терором перебували 33 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.
Через російські удари отримали поранення 8 людей, з них – дві дитини.
Нагадаємо, впродовж 26 травня окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. На щастя, обійшлось без постраждалих.
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