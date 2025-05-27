Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області
Впродовж 26 травня окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам’янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці.
- 139 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Камʼянське, Малу Токмачку.
- 154 артудари завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботиного.
Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
На щастя, мирні мешканці не постраждали.
Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали понад 50 ударів з різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад Запорізької області.
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